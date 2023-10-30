Судноремонтний завод під Одесою РФ атакувала ракетами “Іскандер-М”

Російські війська сьогодні вранці атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами “Іскандер-М”.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети “Іскандер-М” влучили по території судноремонтного заводу і поруч”, – сказала Гуменюк.

За її словами, внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

“Ми говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону”, – зазначила речниця.