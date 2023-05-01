Створення сайтів: комплексна задача

Веб-сайт – це візитна картка фірми в інтернеті, та ефективний інструмент ведення успішного бізнесу. Сайт дозволяє ознайомитись з продуктами і послугами компанії, а також залучати нових клієнтів та підвищувати продажі.
Однак, створення сайтів – це не тільки про візуальне оформлення та наповнення контентом. Це складний та комплексний процес, який вимагає професійного підходу та досвіду.
Етапи створення сайту
Розробка сайтів передбачає виконання великого обсягу робіт з залученням різних спеціалістів та складається з таких етапів:
- Аналіз та визначення тематики сайту;
- Проектування сайту;
- Розробка
- Розробка технічного завдання;
- Розробка макету та дизайну;
- Верстка сайту.
- Тестування;
- Запуск сайту;
- Просування сайту.
Тільки комплексна робота спеціалістів гарантує успішний результат.
Різновиди сайтів
Веб-сайти можна класифікувати наступним чином:
- Односторінковий сайт – лендинг;
- Сайт-візитка. Даний сайт містить інформацію про компанію та складається з 3-5 сторінок;
- Корпоративний сайт. Досить обʼємний ресурс обсягом до 50 сторінок;
- Інтернет-магазин;
- Інтернет-портал.
Створення кожного з них потребує комплексного підходу спеціалістів щодо розробки та просування сайтів.
Переваги наявності веб-сайту
Наявність веб-сайту для бізнесу має численні переваги. Серед них можна виділити:
- Доступність інформації для клієнтів 24/7;
- Збільшення продаж та залучення нових клієнтів;
- Наявність потужного інструменту для маркетингу;
- Підтримка іміджу компанії;
- Спрощення взаємодії з клієнтами.
Веб-сайт дозволяє клієнтам звертатися до компанії в будь-який час за допомогою електронної пошти, форм зворотного зв’язку та онлайн-чатів, що є великим плюсом.
На веб-сайті можна розміщувати актуальну інформацію про компанію, її товари та послуги, а також новини і пропозиції.
Веб-сайт допомагає підвищити впізнаваність бренду, розширювати аудиторію, проводити ефективні маркетингові кампанії і підвищувати задоволеність клієнтів від обслуговування.
Де замовити розробку сайту?
Для замовлення розробки сайту необхідно звернутися в діджитал агенцію.
Діджитал агенція – це компанія, яка спеціалізується на наданні послуг з цифрового маркетингу та розробки веб-сайтів. Основною метою діджитал агенції є надання клієнтам комплексних інтернет-рішень, що дозволяє їм успішно конкурувати в онлайн-середовищі.
Компанія з розробки сайтів під ключ надає різноманітні послуги включаючи веб-дизайн, програмування, SEO (пошукову оптимізацію), SMM (соціальний медіа маркетинг), контент-маркетинг, електронну комерцію та інші.
Однією з переваг співпраці з діджитал агенцією є те, що клієнти можуть отримати всі необхідні послуги в одному місці.
Якщо хочете мати сайт, який буде професійним та ефективним, то рекомендуємо звернутися до діджитал агенції 9 Dots Studio.
Переваги звернення до діджитал агенції 9 Dots Studio.
Команда 9 Dots Studio складається з професіоналів з великим досвідом у сфері веб-розробки. За час свого існування вони розробили сотні сайтів під різні ніші і всі вони успішно функціонують на ринку.
Кожен працівник спеціалізується на конкретній задачі та має високий рівень відповідальності перед замовником.
Крім того, завжди можна замовити додаткові послуги в агенції та обійтися без пошуку сторонніх спеціалістів. Наприклад, додатково можна скористатися послугами – SEO-просування сайту, платної реклами в Гуглі або таргетингу в соцмережах.
Звертайтеся в 9 Dots Studio та отримайте ефективний інструмент для ведення та просування свого бізнесу.