Створення сайтів: комплексна задача

Веб-сайт – це візитна картка фірми в інтернеті, та ефективний інструмент ведення успішного бізнесу. Сайт дозволяє ознайомитись з продуктами і послугами компанії, а також залучати нових клієнтів та підвищувати продажі.

Однак, створення сайтів – це не тільки про візуальне оформлення та наповнення контентом. Це складний та комплексний процес, який вимагає професійного підходу та досвіду.

Етапи створення сайту

Розробка сайтів передбачає виконання великого обсягу робіт з залученням різних спеціалістів та складається з таких етапів:

Аналіз та визначення тематики сайту; Проектування сайту; Розробка Розробка технічного завдання;

Розробка макету та дизайну;

Верстка сайту. Тестування; Запуск сайту; Просування сайту.

Тільки комплексна робота спеціалістів гарантує успішний результат.

Різновиди сайтів

Веб-сайти можна класифікувати наступним чином:

Односторінковий сайт – лендинг;

Сайт-візитка. Даний сайт містить інформацію про компанію та складається з 3-5 сторінок;

Корпоративний сайт. Досить обʼємний ресурс обсягом до 50 сторінок;

Інтернет-магазин;

Інтернет-портал.

Створення кожного з них потребує комплексного підходу спеціалістів щодо розробки та просування сайтів.

Переваги наявності веб-сайту

Наявність веб-сайту для бізнесу має численні переваги. Серед них можна виділити:

Доступність інформації для клієнтів 24/7;

Збільшення продаж та залучення нових клієнтів;

Наявність потужного інструменту для маркетингу;

Підтримка іміджу компанії;

Спрощення взаємодії з клієнтами.

Веб-сайт дозволяє клієнтам звертатися до компанії в будь-який час за допомогою електронної пошти, форм зворотного зв’язку та онлайн-чатів, що є великим плюсом.

На веб-сайті можна розміщувати актуальну інформацію про компанію, її товари та послуги, а також новини і пропозиції.

Веб-сайт допомагає підвищити впізнаваність бренду, розширювати аудиторію, проводити ефективні маркетингові кампанії і підвищувати задоволеність клієнтів від обслуговування.

Де замовити розробку сайту?

Для замовлення розробки сайту необхідно звернутися в діджитал агенцію.

Діджитал агенція – це компанія, яка спеціалізується на наданні послуг з цифрового маркетингу та розробки веб-сайтів. Основною метою діджитал агенції є надання клієнтам комплексних інтернет-рішень, що дозволяє їм успішно конкурувати в онлайн-середовищі.

Компанія з розробки сайтів під ключ надає різноманітні послуги включаючи веб-дизайн, програмування, SEO (пошукову оптимізацію), SMM (соціальний медіа маркетинг), контент-маркетинг, електронну комерцію та інші.

Однією з переваг співпраці з діджитал агенцією є те, що клієнти можуть отримати всі необхідні послуги в одному місці.

Якщо хочете мати сайт, який буде професійним та ефективним, то рекомендуємо звернутися до діджитал агенції 9 Dots Studio.

Переваги звернення до діджитал агенції 9 Dots Studio.

Команда 9 Dots Studio складається з професіоналів з великим досвідом у сфері веб-розробки. За час свого існування вони розробили сотні сайтів під різні ніші і всі вони успішно функціонують на ринку.

Кожен працівник спеціалізується на конкретній задачі та має високий рівень відповідальності перед замовником.

Крім того, завжди можна замовити додаткові послуги в агенції та обійтися без пошуку сторонніх спеціалістів. Наприклад, додатково можна скористатися послугами – SEO-просування сайту, платної реклами в Гуглі або таргетингу в соцмережах.

Звертайтеся в 9 Dots Studio та отримайте ефективний інструмент для ведення та просування свого бізнесу.