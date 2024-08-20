Суспільство

Строковиків із Сибіру перекидають у Курську область
20 Серпня 2024 18:27
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курська операція, росія
Ілюстративне фото / ТАСС

Солдатів строкової служби родом із Сибіру готують до перекидання в Курську область. Про це “Сибирь.Реалии” повідомили рідні солдатів родом із Кемеровської та Іркутської областей.

Матері солдатів, які вже перебувають у Курській області, підтвердили, що в регіон уже після наступу ЗСУ перекинули нових строковиків – з Бєлгородської та Брянської області.

“Їх готують до відправки в Курську. Називають її “зоною контртерористичної операції”. Кажуть, що у вересні вже будуть перекидати. Я йому сказала, щоб контракт нізащо не підписував. Перешкодити перекиданню не можу, юрист сказав, що раз син уже чотири місяці відслужив – мають право”, – каже Олена з Кемеровської області.


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