Столтенберг оголосив про нарощування військової допомоги Україні

Члени Альянсу пообіцяють збільшити військову допомогу Україні на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу PBS.

“Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її”, – повідомив він.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що члени Альянсу підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Щодо можливості членства України в НАТО, Столтенберг він сказав, що серед союзників тривають консультації.

“Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції”, – заявив він.

Крім того, Столтенберг наголосив, що “неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни”.

“Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО”, – сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував атаки дронів у Росії, констатувавши, що Україна має право захищати себе.