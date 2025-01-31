Статус УБД: Міноборони спростило процедуру надання відомостей учасникам бойових дій

Міністерство оборони України вдосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження.

Про це повідомили в Міноборони.

Зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 17 січня № 28 “Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни”. У військових частинах, установах та організаціях, що виконують бойові завдання на фронті, будуть призначати спеціальних уповноважених осіб.

Уповноважені зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

“Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок”, – йдеться в повідомленні.

Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.