Суспільство

Статус УБД: Міноборони спростило процедуру надання відомостей учасникам бойових дій
31 Січня 2025 10:20
читать на русском →
Посвідчення УБД / Фото: Міноборони
Посвідчення УБД / Фото: Міноборони

Міністерство оборони України вдосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження.

Про це повідомили в Міноборони.

Зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 17 січня № 28 “Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни”. У військових частинах, установах та організаціях, що виконують бойові завдання на фронті, будуть призначати спеціальних уповноважених осіб.

Уповноважені зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

“Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок”, – йдеться в повідомленні.  

Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Січня 2025 12:00

Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу
31 Січня 2025 11:09

На Одещині бухгалтер військової частини перерахував знайомій 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти
31 Січня 2025 10:34

СБУ затримала депутата з Полтавщини: підозрюють в замовленні вбивства підприємця
31 Січня 2025 09:58

Атака “шахедів” на лікарню під Одесою: поранено лікаря просто під час операції
31 Січня 2025 09:32

Понад 100 російських БпЛА атакували Україну: 59 збито, чотири ще у повітрі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки