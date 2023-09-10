Головний приз 80-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю “Золотого Льва” завоював фільм грецького режиссера Йоргоса Лантімоса “Бедные-несчастные” (“Бідні”). Церемонія нагородження пройшла на острові Лідо у Венеції в суботу, 9 вересня.

«Бедные-несчастные» – експериментальна варіація на тему історії про доктора Франкенштейна. По сюжету вчений повертає до життя загиблу жінку, пересадивши її мозок ненародженої дитини. Головну роль в картині зіграла Емма Стоун, у фільмі також взяли участь Уиллем Дефо і Марк Руффало.

Гран-прі журі фестивалю отримав фільм японського режисера Рюсуке Хамагуті “Зла не існує” про конфліктну ситуацію, пов’язану з охороною навколишнього середовища, а “Серебряного Льва” за режисуру взяв італієць Маттео Гарроне з кінокартиною “Я – капітан”. В ній розповідається про двох сенегальських беженців, які намагаються дістатися до Середземного моря до Італії.

Спеціальний приз жюри заслужив фільм Агнешки Холланд “Зелений кордон” про страждання біженців на білорусько-польському кордоні.

Ця стрічка викликала неоднозначну реакцію критиків та глядачів. Нижче – думка одного з них:

Фільм складається з лівацьких штампів трохи більше, ніж повністю. Одна з (о)біженок звісно ж вагітна. Є інтелігентна вчителька, звісно ж, англійської, є борці проти ІДІЛ. Звіроподібні польські прикордонники випи..жюють цю публіку назад звідки прийшли, при цьому вагітну, звісно ж, пиз..ять в живіт безжально носаком американського важкого черевика (так раньше в “Крокодилі” малювали жахливих упиз..нів, що пиз..ять Дядю Тома), вона, звісно ж, втрачає дитину. Героїчні польські волонтери крадькома годують біженців і роблять їм УЗД в польових умовах, а погранці знущаються. Бєларуси випиж..ують біженців назад до Польщі і все спочатку. Отже пінг-понг. Сусіди-поляки і ті ненавидять прикордонників і їх родини.

Наприкінці фільму до Польщі їдуть автобуси з біженцями з України, і поляки їх радо зустрічають, а ті самі звірі-прикордонники стають сама люб’язність. Що розповідає цей фільм світові? Польська держава таке ж диктаторське лайно як і Бєларусь, нумо кенселювати Польщу і їх закони. Українці для решти світу “білі люди” на відміну від сирійців та інших мокєлє-мбємбє, нумо кенселювати цих вайт сьюпрємасістіс.

Приза за найкращий сценарій удостоєний фільм “Граф”, в якому чилійський диктатор Августо Піночет постає в образі вампіра.

Кращим актором був визнаний Пітер Скарсгард за роль страждаючого деменцією у фільмі “Пам’ять”, а кращою актрисою – Кейлі Спейні, яка зіграла дружину Елвіса Преслі в картині “Прісцілла”. Премію за кращий акторський дебют імені Марчелло Мастроянні отримав Сейду Сарр – за головну роль в “Я – капітан”.