Техно

США виділять $60 млн на забезпечення кібербезпеки України

10 Лютого 2023 20:07
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USAID

США нададуть Україні додаткові 60 мільйонів доларів на забезпечення її кібербезпеки, повідомила під час візиту до Києва заступник голови Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) Ізобель Коулман.

“Для того, щоб Україна не тільки виграла війну, але виграла своє майбутнє, вона повинна захищати свою цифрову інфраструктуру, тому USAID рада оголосити про виділення 60 мільйонів доларів на забезпечення її кібербезпеки”, – сказала Коулман у відеосюжеті, записаному в Києві та опублікованому в її Twitter-акаунті.

Кошти, за її словами, “допоможуть українцям захистити їх електромережу, водопровід, телекомунікації і забезпечити захист переходу на цифрові системи, що здійснюється зараз, щоб вийти з війни сильнішими і міцнішими”.


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