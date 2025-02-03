Рубіо оголосив себе виконувачем обов’язків директора USAID

Держсекретар Марко Рубіо оголосив у понеділок, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку після того, як Ілон Маск заявив, що президент Трамп підписав рішення про закриття агентства.

Як передає CNN, у Вашингтоні штаб-квартиру USAID було закрито на цілий день, а співробітники отримали електронного листа з проханням залишатися вдома.

Зі стін будівель було знято логотипи і фотографії, що розповідають про роботу агентства. А веб-сайт і акаунти в соціальних мережах зникли, замінившись скороченою версією веб-сторінки на сайті Держдепартаменту.

«Це апокаліпсис у USAID», – сказав один зі співробітників Агентства.

Давно працююче агентство з надання міжнародної допомоги опинилося під прицілом зусиль Трампа і Маска з реформування федерального уряду. Трамп і його союзники стверджують, що агентство, створене Конгресом як незалежний орган, є відверто заангажованим. Демократи відкидають це твердження і кажуть, що у Трампа немає повноважень для ліквідації агентства.

Законодавці та співробітники гуманітарних організацій очікують, що Трамп повністю закриє агентство і передасть його під егіду Держдепартаменту. Цей крок видався неминучим у понеділок вранці після коментарів Маска під час виступу на X.

«Що стосується USAID, я детально обговорив це з президентом, і він погодився, що ми повинні його закрити», – сказав Маск у бесіді на X.

Сам Трамп підтвердив своє зневажливе ставлення до агентства та його місії з надання іноземної допомоги під час бесіди з журналістами в неділю.

Він сказав журналістам на об’єднаній базі Ендрюс: «Ним керує купка радикальних божевільних, і ми їх приберемо, а потім ухвалимо рішення» про його майбутнє.