У США закривають 83% програм USAID після шести тижнів аудиту

Державний департамент США офіційно закриває 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку USAID після аналізу, що тривав шість тижнів. Відомо, що скасуванню підлягають 5200 контрактів.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X.

За словами держсекретаря США, USIAD витратив десятки мільярдів доларів на програми, які “не відповідали, та навіть завдавали шкоди” Сполученим Штатам.

“Маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент”, – заявив Рубіо.

Також він подякував Департаменту ефективності уряду DOGE Ілона Маска за роботу щодо “реформи” USAID.

Раніше повідомляли, що Держдепартамент планує закрити понад 90% програм USAID. 24 лютого адміністрація Дональда Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнулися тисяч співробітників.