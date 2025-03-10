Економіка

У США закривають 83% програм USAID після шести тижнів аудиту
10 Березня 2025 12:34
читать на русском →
Протест проти закриття USAID / Фото: Reuters
Протест проти закриття USAID / Фото: Reuters

Державний департамент США офіційно закриває 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку USAID після аналізу, що тривав шість тижнів. Відомо, що скасуванню підлягають 5200 контрактів.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X.

За словами держсекретаря США, USIAD витратив десятки мільярдів доларів на програми, які “не відповідали, та навіть завдавали шкоди” Сполученим Штатам.

“Маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент”, – заявив Рубіо.

Також він подякував Департаменту ефективності уряду DOGE Ілона Маска за роботу щодо “реформи” USAID.

Раніше повідомляли, що Держдепартамент планує закрити понад 90% програм USAID. 24 лютого адміністрація Дональда Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнулися тисяч співробітників.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Березня 2025 11:08

Під Покровськом ЗСУ за допомогою дрона захопили у полон дев’ятьох окупантів (відео)
10 Березня 2025 13:56

У Дії запустили оформлення цифрових дозволів на зброю: як це працює
10 Березня 2025 12:34

У США закривають 83% програм USAID після шести тижнів аудиту
10 Березня 2025 12:09

В Одесі двох дітей уразило струмом на залізниці: обидва загинули
10 Березня 2025 10:00

У Харкові агентка РФ отруїла військового ЗСУ та готувала теракти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки