Маск назвав USAID “злочинною організацією”, а Трамп – “радикальними божевільними”

Ілон Маск розкритикував Агентство США з міжнародного розвитку USAID, назвавши його “злочинною організацією”. Одночасно президент США Дональд Трамп заявив, що агентством “керують радикальні божевільні”, і сказав, що розглядає його майбутнє.

Про це повідомляє France 24.

Західні журналісти вже назвали критику агентства, що займається гуманітарною допомогою за кордоном, “новим важливим фронтом у прагненні Трампа надати безпрецедентну владу Маску”, щоб перевернути урядові відомства і протидіяти тому, що пара вважає марнотратством офіційних витрат і перевищенням повноважень.

“USAID – це злочинна організація. Чи знали ви, що USAID, використовуючи ВАШІ податки, фінансувало дослідження біологічної зброї, включаючи Covid-19, яка вбила мільйони людей?”, – написав Ілон Маск на своїй платформі X.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що агентством США з міжнародного розвитку “керувала купка радикальних божевільних, ми їх виженемо і тоді ми приймемо рішення”.

Він підкреслив свою підтримку Маску, заявивши, що вважає, що мільярдер “робить хорошу роботу”, навіть якщо вони не згодні з усіма пунктами.

“Він сильно скорочує витрати. Іноді ми не погоджуємося з ним або не йдемо туди, куди він хоче, він розумний хлопець. Дуже розумний. І він дуже зацікавлений у скороченні бюджету нашого федерального уряду», – сказав Трамп.

Спочатку Трамп заморозив усі витрати на гуманітарну допомогу на три місяці, і хоча згодом він дозволив продовжити надання продовольчої та іншої гуманітарної допомоги, працівники гуманітарних організацій кажуть, що майбутнє організації як незалежного агентства далеке від визначеності.

USAID, незалежне агентство, створене за рішенням Конгресу США, управляє бюджетом у розмірі 42,8 мільярда доларів, призначеним для надання гуманітарної допомоги та сприяння розвитку в усьому світі.

Високопосадовець однієї з американських організацій побоюється, що пріоритетність “надзвичайної” допомоги є частиною ширшого плану, згідно з яким Вашингтон припинить виділення коштів на все інше.

З’явилися повідомлення, що Трамп хоче перевести USAID у підпорядкування Державного департаменту. Його команда не відповіла на заклики AFP прокоментувати ситуацію.