Суспільство

США та Румунія проведуть навчання у Чорному морі

8 Вересня 2023 21:57
сша, навчання, румунія

Румунія та Сполучені Штати з 11 по 15 вересня проведуть у Чорному морі й дельті Дунаю багатонаціональні навчання Sea Breeze 23.3.

Про це повідомили у пресслужбі румунських військово-морських сил.

У відпрацюваннях також візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини.

“Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства”, — зазначили у МВС.

У заході візьмуть участь броньовані катери, бронетранспортери-амфібії, патрульно-розвідувальний літак та інша техніка.


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