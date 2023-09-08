США та Румунія проведуть навчання у Чорному морі

Румунія та Сполучені Штати з 11 по 15 вересня проведуть у Чорному морі й дельті Дунаю багатонаціональні навчання Sea Breeze 23.3.

Про це повідомили у пресслужбі румунських військово-морських сил.

У відпрацюваннях також візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини.

“Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства”, — зазначили у МВС.

У заході візьмуть участь броньовані катери, бронетранспортери-амфібії, патрульно-розвідувальний літак та інша техніка.