З 2026 року США планують розмістити в Німеччині ракети великої дальності Tomahawk та SM-6.

Як сказано у повідомленні на сайті Білого дому, Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних вогневих засобів своєї оперативно-тактичної групи в Німеччині в 2026 році. Це відбуватиметься в рамках планування довготривалого розміщення цих засобів у майбутньому.

Зокрема, буде розміщено SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

“Застосування цих передових сил і засобів продемонструє відданість США НАТО і їх внесок в європейське інтегроване стримування”, – сказано у повідомленні.