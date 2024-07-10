Політика

США планують розмістити в Німеччині ракети великої дальності
10 Липня 2024 21:14
читать на русском →
нато, сша
Пуск крилатої ракети Tomahawk наземним комплексом Typhon / Фото: US Army

З 2026 року США планують розмістити в Німеччині ракети великої дальності Tomahawk та SM-6.

Як сказано у повідомленні на сайті Білого дому, Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних вогневих засобів своєї оперативно-тактичної групи в Німеччині в 2026 році. Це відбуватиметься в рамках планування довготривалого розміщення цих засобів у майбутньому.

Зокрема, буде розміщено SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється та має значно більшу дальність дії, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі.

“Застосування цих передових сил і засобів продемонструє відданість США НАТО і їх внесок в європейське інтегроване стримування”, – сказано у повідомленні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Липня 2024 18:34

Нідерланди виділили додаткові €300 млн євро на озброєння для українських F-16
10 Липня 2024 21:44

Зеленський зустрівся з новим прем’єром Британії: обговорили удари по РФ
10 Липня 2024 20:24

Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, – ЗМІ
10 Липня 2024 18:55

У лікарні помер хлопчик, який постраждав від російського удару по “Охматдиту”
10 Липня 2024 18:18

Стало відомо про ще один розстріл полонених українських воїнів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки