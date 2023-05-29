США оголосили нову програму грантів для українського бізнесу

Адміністрація міжнародного розвитку США USAID оголосила нову програму грантів обсягом 2 мільйони доларів, щоб допомогти українським бізнесменам брати участь в міжнародних виставках і просувати свою продукцію за кордоном. Загалом, очікується, що буде виділено 30 грантів.

“Гранти допоможуть українському бізнесу просувати свої товари в ЄС та поза ним, стимулювати економічне відновлення та створювати робочі місця”, – йдеться в дописі USAID.

.@USAID announces $2 mil in new grants to help 🇺🇦 businesses participate in international trade fairs. The grants will help businesses promote their products in the 🇪🇺 and beyond, spurring economic recovery and creating jobs. https://t.co/M0D0XVcbCN — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) May 29, 2023

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги, повідомило Міністерство економіки України.