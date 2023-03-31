США навчили вже 7 тисяч українських військових

Група з 65 українських військовослужбовців завершила у США навчання зенітно-ракетним комплексам Patriot, заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, передає CNN.

Загалом з моменту російського вторгнення в Україну США навчили 7 тисяч українських військовослужбовців, додав він.

“Цього тижня 65 представників сил ППО завершили навчання ЗРК Patriot на базі Форт-Сілл в Оклахомі та повернулися до Європи”, – сказав Райдер.

Райдер додав, що понад 4 тисячі українських солдатів проходять загальновійськову підготовку в Німеччині, у тому числі на бойових машинах Bradley і Stryker.

“Наразі на полігонах Графенвер та Хоенфельс у Німеччині проходять додаткові загальновійськові навчання за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців ЗСУ”, – сказав він.