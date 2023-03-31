Суспільство

США навчили вже 7 тисяч українських військових

31 Березня 2023 08:38
11
читать на русском →
навчання

Група з 65 українських військовослужбовців завершила у США навчання зенітно-ракетним комплексам Patriot, заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, передає CNN.

Загалом з моменту російського вторгнення в Україну США навчили 7 тисяч українських військовослужбовців, додав він.

“Цього тижня 65 представників сил ППО завершили навчання ЗРК Patriot на базі Форт-Сілл в Оклахомі та повернулися до Європи”, – сказав Райдер.

Райдер додав, що понад 4 тисячі українських солдатів проходять загальновійськову підготовку в Німеччині, у тому числі на бойових машинах Bradley і Stryker.

“Наразі на полігонах Графенвер та Хоенфельс у Німеччині проходять додаткові загальновійськові навчання за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців ЗСУ”, – сказав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 08:47
70

П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область
31 Березня 2023 09:54
0

Росія стає головою Ради безпеки ООН. Що це означає для України
31 Березня 2023 08:23
13

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
31 Березня 2023 08:08
34

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян
31 Березня 2023 07:37
17

У Бахмуті за добу відбито 22 ворожі атаки – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки