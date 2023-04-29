Економіка

США надають Україні ще $1,25 млрд: куди спрямують кошти

29 Квітня 2023 18:39
23
читать на русском →
сша, гроші

Україна через Світовий банк отримає від Агентства міжнародного розвитку США ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти.

Про це оголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще 1,25 мільярда доларів США на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ”, – зазначила посол.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Квітня 2023 09:00
102

На Харківщині окупанти обстріляли дитячий садочок
29 Квітня 2023 21:00
29

Британія може закупити для України ракети великої дальності
29 Квітня 2023 14:37
167

У Британській розвідці назвали цілі ракетного удару росіян 28 квітня
29 Квітня 2023 14:02
116

Зеленський розповів, чи достатньо зброї Україна отримала для контрнаступу
29 Квітня 2023 12:59
128

В ISW пояснивли, для чого Путін дозволив депортацію українців без паспортів РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки