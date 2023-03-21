Спорт

Федерація тенісу України виступила проти бойкоту змагань з росіянами

21 Березня 2023 07:49
78
читать на русском →
теніс

Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту щодо можливої заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами.

“На жаль, попри всі спроби Федерації тенісу України та професійних гравців, керівні органи тенісу не усунули індивідуальних атлетів.

Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК щодо повного бойкоту гравцями всіх міжнародних турнірів, де грають росіяни чи білоруси.

Таке рішення призведе до руйнування українського тенісу, адже гравці із цих країн беруть участь майже у кожному змаганні. Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, котрі на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають.

Якщо росіян та білорусів допускають до змагань, потрібно з ними грати та перемагати, а не уникати битви. Як роблять наші хлопці у ЗСУ на фронті та всі свідомі громадяни, кожен на своєму місці.

Ми виступаємо з позицією продовжувати виступати на міжнародних змаганнях, активізувати боротьбу за усунення гравців із Росії та Білорусі. Бити їх на кортах у всьому світі”, – сказано у заяві.

З повним текстом звернення можна ознайомитись за посиланням. Його підписали президент ФТУ Сергій Лагур, перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Владислав Орлов та Ілля Білобородько.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Березня 2023 10:50
1

Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо депортації український дітей, аби виправдати Путіна
21 Березня 2023 09:16
57

Окупанти ввели в Джанкої режим надзвичайної ситуації
21 Березня 2023 07:14
70

Сі Цзіньпін і Путін обговорювали “конструктивну роль” Китаю в “українському питанні”, – Xinhua
21 Березня 2023 07:02
30

Прем’єр Японії сьогодні відвідає Україну
21 Березня 2023 06:51
35

Росіяни активізує зусилля, щоб досягти успіхів перед втратою ініціативи на полі бою, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки