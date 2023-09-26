Спікер парламенту Канади подав у відставку після скандалу з ветераном СС Галичина

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота подав у відставку після скандалу, пов’язаного із запрошенням до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського людини, яка під час Другої світової війни служила в дивізії СС Галичина.

Як повідомляє CTV News у вівторок, 26 вересня, Рота оголосив про своє безпрецедентне рішення піти у відставку після зустрічі з лідерами Палати представників усіх партій. ЗМІ зазначає, що тиск з боку депутатів на спікера зростав. Вони вимагали відставки Роти.

У залі канадського парламенту зустріли оплесками рішення спікера про відставку. Ентоні Рота обіймав цю посаду з грудня 2019 року.

Дивізія СС “Галичина” була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад тоді перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

В офісі прем’єрка Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані прем’єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС “Галичина”, а такий вчинок там безумовно засуджують.