Спалах Еболи в Африці може повторити найсмертоноснішу епідемію в історії — CDC

Американські фахівці з охорони здоров’я попередили, що нинішній спалах Еболи в Центральній Африці може досягти масштабів епідемії в Західній Африці 2014–2016 років, яка забрала понад 11 тисяч життів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на новий аналіз Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

CDC опублікував кілька сценаріїв розвитку ситуації, створених за допомогою комп’ютерного моделювання. За оцінками відомства, кількість випадків захворювання може становити від 10 тисяч до понад 20 тисяч. Для порівняння, під час спалаху в Західній Африці було зареєстровано понад 28 тисяч випадків інфікування.

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Керівник реагування CDC на спалах Еболи доктор Сатіш Піллаї заявив, що без ефективних заходів громадського здоров’я можливий розвиток подій, подібний до епідемії десятирічної давності. За його словами, багато залежатиме від того, наскільки швидко вдаватиметься виявляти та ізолювати інфікованих людей.

Директорка Центру пандемій Університету Брауна Дженніфер Нуццо зазначила, що результати моделювання підтверджують побоювання експертів щодо небезпечного розвитку спалаху. Водночас вона наголосила, що прогнозувати перебіг таких епідемій дуже складно через обмеженість наявних даних.

За даними Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань, станом на п’ятницю було підтверджено близько 400 випадків зараження, з яких 63 завершилися смертю. Фахівці припускають, що реальна кількість хворих може бути більшою через недіагностовані випадки.

Спалах спричинений вірусом Бундібугіо — одним із різновидів вірусу Ебола. Наразі не існує спеціальних методів лікування чи вакцин проти цього штаму. Хвороба передається через контакт із біологічними рідинами інфікованих людей і часто має летальні наслідки.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я в травні. Реагування на епідемію ускладнюють бойові дії на сході Демократичної Республіки Конго між урядовими силами, підтримуваними Руандою повстанцями угруповання M23 та бойовиками, пов’язаними з «Ісламською державою».

У CDC зазначають, що за умови ізоляції 50–70% інфікованих масштаби спалаху можуть бути значно меншими. Водночас відомство нагадало, що деякі прогнози під час епідемії Еболи 2014 року виявилися суттєво завищеними: тоді у найгіршому сценарії прогнозували до 1,4 мільйона заражень, хоча фактична кількість випадків була більш ніж у 50 разів меншою.