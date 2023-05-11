Сьогодні відбудеться другий півфінал “Євробачення-2023”

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2023”, на якому 16 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу, відбудеться в четвер, 11 травня, у Ліверпулі (Велика Британія).

Як повідомляє Суспільне, трансляція наживо другого півфіналу конкурсу розпочнеться на телеканалі “Суспільне Культура” о 22:00.

Крім того, “Євробачення-2023” можна буде дивитися і на диджитал-платформах: сайті “Суспільне Культура”, сайті “Суспільне Євробачення”, а на ютуб-каналі “Євробачення Україна” відбуватиметься онлайн-трансляція ведучого Тимура Мірошниченка з коментаторської студії в Ліверпулі.

У другому півфіналі українці зможуть голосувати за вподобаних учасників конкурсу. Після завершення виступів конкурсантів у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером виконавця.

За результатами глядацького голосування в першому півфіналі до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна, як країна-переможниця “Євробачення-2022”.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2023”.

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.