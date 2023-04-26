Сьогодні річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС

37 років тому 26 квітня 1986 року сталася одна з головних трагедій 20 століття – вибух на Чорнобильській АЕС.

Викладаємо запис телефонної розмови диспетчерів чергових рятувальних служб, яка відбулася за кілька хвилин після вибуху 4-го реактора енергоблоку на ЧАЕС.

Вражає професіоналізм, оперативність та загальна зібраність людей, чиї голоси чути на записі. Усі миттєво вникають у ситуацію, ніхто не ставить дурних запитань і не відфутболює того, хто дзвонить. Усі чітко знають, що робити в ситуації, якої ще ніколи і ніде не було. Справжні професіонали.