Суспільство

Сьогодні гаряче харчування отримали 10 тис. харків’ян

1 Грудня 2022 20:18
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гуманітарна допомога

Понад 10 тисяч харків’ян скористалися пунктами видачі гарячого харчування у день їх відкриття.

Про це сьогодні, 1 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що харків’яни можуть безкоштовно отримати гарячу їжу у 36 школах міста.

«Ми це зробили, не витративши жодної копійки бюджетних коштів. Це допомога наших міст-партнерів, міст-побратимів, а також різноманітних фондів. Кухарі нашого комунального підприємства готують їжу, і ми роздаємо її людям. Тільки за сьогодні понад 10 тис. харків’ян скористалися цією можливістю і отримали гарячі обіди», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер нагадав, що у місті облаштовують понад 200 «пунктів незламності». Їх забезпечують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо.

В Індустріальному районі кухарі від самого ранку складали меню та готували для місцевих жителів. Підготували 300 порцій, але планують готувати ще більше, говорить кухар Світлана Мельникова. З шостої ранку Світлана працювала на шкільній кухні.

“Суп рисовий з зеленню, морква, цибулька. Все як повинно бути, чай, і каша пшенична”, — розповідає про меню Світлана.


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