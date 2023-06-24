Суспільство

ЗСУ підтвердили звільнення території Донеччини, які були під окупацією з 2014 року

24 Червня 2023 16:28
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війна, Деокупація

Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року. Українські військові вибили окупантів близько тижня тому, але інформацію не розповсюджували з тактичних причин.

Про це ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень

“Новина запізнилась на тиждень. Тут зрозумілі певні тактичні міркування. Дійсно під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями, унаслідок добре підготовленого штурму. Були й імітації дій, і підтримка артилерії, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок”, — повідомив Валерій Шершень

Валерій Шершень додав, що українські штурмові підрозділи просунулись вперед неочікувано. Тепер армія РФ впродовж останнього тижня намагається вибити українських військових з нових позицій, проводить щоденні штурми та важкі обстріли.

“Це має для нас символічне значення, принциповий момент, і деяке покращення тактичного положення”, — заявив Валерій Шершень.

За словами Валерія Шершня, загалом на Таврійському напрямку Сили Оборони продовжують звільняти територію на визначених напрямках, просуваються вперед та закріплюються на нових позиціях.


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