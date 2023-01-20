ЗСУ нарощують кількість мобільних вогневих груп ППО на північних напрямках

В Україні на північних напрямках набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Про це повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350, адаптованих до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

“Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об’єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини”, – сказав Наєв.

Екіпажам сьогодні передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі – зокрема безпілотники Mohajer-6 та Shahed-136.

Наєв сказав, що ці вогневі групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки відбуватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет чи авіації.