Суспільство

ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний

19 Грудня 2022 16:37
46

Журналіст Роман Пагуліч показав, як зараз виглядає деокупований острів Зміїний: всі будівлі зруйновані, багато знищеної російської техніки та боєприпаси.

“Журналіст “Донбас.Реалії” Роман Пагуліч побував на деокупованому літом острові Зміїний – саме там Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила “жест доброї волі”, – повідомляє ЗМІ.

Зазначено, що будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО “Панцир” С1, комплекс ППО “Тор”, паливозаправники. Залишились також і боєприпаси.

Острів ще з літа контролюється українськими військовими з Інтернаціонального легіону. Зокрема, як пише ЗМІ, росіянами, що отримали українське громадянство.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2022 15:25
136

Зеленський сказав, скільки “Шахедів” Росія отримала від Ірану у новій партії
19 Грудня 2022 16:06
87

“Бендери нас усіх тут з’їдять”. У Києві затримали священника Московського патріархату
19 Грудня 2022 14:26
76

Путін не схилятиме Білорусь до прямої участі у війні, – заявив Пєсков
19 Грудня 2022 14:14
61

У Харкові відкрили головну ялинку міста
19 Грудня 2022 13:49
39

У Харкові почали працювати майданчики з продажу ялинок
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки