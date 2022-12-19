ЗМІ показали, як зараз виглядає острів Зміїний

Журналіст Роман Пагуліч показав, як зараз виглядає деокупований острів Зміїний: всі будівлі зруйновані, багато знищеної російської техніки та боєприпаси.

“Журналіст “Донбас.Реалії” Роман Пагуліч побував на деокупованому літом острові Зміїний – саме там Росія вперше після повномасштабного вторгнення здійснила “жест доброї волі”, – повідомляє ЗМІ.

Зазначено, що будівлі на острові в основному зруйновані, багато знищеної російської техніки, серед якої системи ППО “Панцир” С1, комплекс ППО “Тор”, паливозаправники. Залишились також і боєприпаси.

Острів ще з літа контролюється українськими військовими з Інтернаціонального легіону. Зокрема, як пише ЗМІ, росіянами, що отримали українське громадянство.