Суспільство

За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків

30 Грудня 2022 08:17
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війна

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 58 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на фронтах в Україні вже 105 250 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків – 3026 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 6059 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од.,
  • РСЗВ – 423 (+0) од.,
  • засоби ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+0) од.,
  • вертольотів – 268 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1740 (+23),
  • крилаті ракети – 711 (+58),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од.,
  • спеціальна техніка – 180 (+1).

“Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.


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