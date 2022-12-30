За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 58 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на фронтах в Україні вже 105 250 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 30 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків – 3026 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 6059 (+12) од.,
- артилерійських систем – 2010 (+6) од.,
- РСЗВ – 423 (+0) од.,
- засоби ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 268 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1740 (+23),
- крилаті ракети – 711 (+58),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од.,
- спеціальна техніка – 180 (+1).
“Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.
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