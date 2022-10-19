Суспільство

З листопада подорожчає термінове оформлення паспорта

19 Жовтня 2022 12:09
25
паспорт

З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Відповідну постанову №1180 схвалив Кабінет міністрів.

Згідно з постановою, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше подорожчає з 168 до 336 гривень.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 до 452 гривень.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 до 399 гривень.

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень.

Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2022 14:42
60

Ізраїль виключив надання Україні зброї
19 Жовтня 2022 14:54
46

Путін ввів воєнний стан на окупованих українських територіях
19 Жовтня 2022 12:36
23

Обстріли Куп’янського району: поранені двоє рятувальників, пошкоджені три швидкі
19 Жовтня 2022 11:56
100

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні
19 Жовтня 2022 11:39
42

На Херсонщині збили вертоліт окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
усі думки