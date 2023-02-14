ЄС хоче долучити Україну до спільного роумінгу

Єврокомісія ухвалила пропозицію включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Якщо рішення ухвалять, то українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті самі права під час відвідування України.

Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

«Це вперше, коли ми пропонуємо відкрити нашу зону “За кордоном — як і вдома” на довготривалій основі для країни, що не входить до ЄС та ЄЕЗ. Це також перший крок до можливої подальшої інтеграції в телекомунікаційній галузі», — пояснив комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Тепер пропозицію Єврокомісії розгляне Рада ЄС. Якщо Рада погодиться, то Комітет з питань торгівлі Україна — ЄС має ухвалити режим зони вільної торгівлі для роумінгу.

Однак, як зазначають у Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

На цей час європейські та українські оператори пропонують доступні або безплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі.

За даними Єврокомісії, близько 4 мільйонів українських біженців скористалися такими доступними або безплатними дзвінками.