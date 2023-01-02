Суспільство

“Все глибше і глибше”: Буданов анонсував більше ударів по території РФ

2 Січня 2023 16:01
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війна, розвідка

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов очікує, що удари по військових об’єктах усередині Росії продовжуватимуться. Зокрема, їх буде більше і вони відбуватимуться в глибині російської території. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Глава українського розвідувального відомства відмовився відповідати на запитання журналістки про те, чи відповідає Україна за удари по російських авіабазах. Він пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.

Однак Буданов зазначив, що дуже радий бачити, що відбувається усередині сусідньої країни. За його словами, буде більше поразок російських військових об’єктів, вони відбуватимуться “все глибше і глибше” всередині РФ.

Крім того, глава ГУР заявив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.


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