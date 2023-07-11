Суспільство

Ворог активно застосовує резерви на Бахмутському напрямку

11 Липня 2023 09:16
27
читать на русском →
війна, бахмут

Українські сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Біля Бахмута наступ іде північніше і південніше міста, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут», – зазначив він.

Речник Генштабу зауважив, що на цих трьох напрямках українські війська закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – підкреслив Ковальов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Липня 2023 12:39
68

Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії
11 Липня 2023 12:24
46

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги Україні, – Spiegel
11 Липня 2023 10:22
69

Експертиза свідчить, що суддя Тандир був у стані сп’яніння, коли насмерть збив нацгвардійця
11 Липня 2023 09:36
64

Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським під час саміту НАТО
11 Липня 2023 09:04
67

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки