Суспільство

В Україні змінюють порядок виплати додаткової грошової винагороди військовим

31 Січня 2023 16:10
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армія

З 1 лютого нарахування додаткової грошової виплати військовослужбовцям напряму залежатиме від районів їхнього перебування, а також складності та специфіки завдань, які вони виконують. Водночас розмір премії військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не зміниться.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

У Міноборони пояснили, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень.

Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

Тому, як зазначили в Міноборони, назріло питання поділу розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

Щомісячні бойові виплати у 100 тисяч гривень збережуть бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Крім того, з 1 лютого збільшать розміри щомісячного основного забезпечення без додаткової винагороди військовослужбовців.

Тепер мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становитиме не менше ніж 20 100 гривень.

А для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.


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