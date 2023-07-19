В ГУР попередили про нові російські провокації на ЗАЕС

Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС з застосуванням важкого озброєння. Про це йдеться у повідомленні відомства.

“Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано “штурм” атомної станції, в якому начебто мають взяти участь “штурмові групи” і неназвані “добровольчі озброєні підрозділи України”, – йдеться в повідомленні.

В розвідці говорять, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції “під чужим прапором”, яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

“За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України”, – попередили у відомстві.

Там також нагадали, що Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.