В Атлантичному океані зник підводний човен з туристами, який прямував до “Титаніка”

Приватний глибоководний апарат, який доставляв групу туристів до «Титаніка», що затонув, зник з радарів в Атлантичному океані, повідомляє BBC News з посиланням на берегову охорону США. Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Скільки людей знаходилося на борту зниклого човна, невідомо.

За даними CBS News, підводний човен міг належати компанії OceanGate Expedition, яка нещодавно анонсувала чергову експедицію до уламків «Титаніка».

Як пише ВВС News, приватні підводні екскурсії до «Титаніка» коштують десятки тисяч доларів. Саме занурення до «Титаніка» та підйом назад на поверхню води займає близько восьми годин.

Місце аварії «Титаніка», що затонуло 1912 року, знаходиться на глибині 3800 метрів, приблизно за 600 кілометрів від узбережжя канадського острова Ньюфаундленд. Уламки корабля були виявлені експедицією Роберта Балларда у 1985 році.