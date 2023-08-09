“Укрзалізниця” призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки

“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.

“Квитки на ці рейси поступово будуть доступні у застосунку, на сайті, в чат-боті та у касах вокзалів”, — зазначили в “УЗ”.

“Укрзалізниця” через великий попит призначила додаткові потяги: