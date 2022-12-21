Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

Укрпошта домовляється з національними поштовими операторами про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Укрпошта звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну.

Першою країною, яка погодилася, стала Латвія. Тарифи на доставку таких товарів встановлюватиме пошта-відправник. В Укрпошті зазначають, що в грудні товари критичного імпорту можна відправити із 600+ відділень пошти Латвії, а доставка коштує від 25 євро.

“Перелік країн буде незабаром розширюватися”, – зазначив оператор.

Розмитнення таких відправлень в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації. До перевезення допускаються такі товари як: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.

Щоб надіслати такий товар в Україну з-за кордону із нульовим розмитненням потрібно оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу знайомої людини у Латвії, яка потім у найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку. Доставка триває 10-14 днів.