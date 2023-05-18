Суспільство

Українські захисники за добу знищили ще 510 російських окупантів

18 Травня 2023 08:42
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війна

Українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків – 3773 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7373 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3198 (+32) од,
  • РСЗВ – 563 (+1) од,
  • засоби ППО – 318 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11),
  • крилаті ракети – 990 (+8),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6073 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 418 (+1).

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