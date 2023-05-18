Суспільство

Українські захисники за добу знищили ще 510 російських окупантів Українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно склали: особового складу – близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,

танків – 3773 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7373 (+8) од,

артилерійських систем – 3198 (+32) од,

РСЗВ – 563 (+1) од,

засоби ППО – 318 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11),

крилаті ракети – 990 (+8),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6073 (+6) од,

спеціальна техніка – 418 (+1). Поділитися:



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