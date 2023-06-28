Україна демонструє міць у боротьбі за свої конституційні права, – Залужний

Україна єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям, наголошує головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це йдеться у його привітанні з Днем Конституції України.

“Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще – єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції”, – наголосив Залужний.

За його словами, “щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини”.