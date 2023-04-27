Суспільство

У Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП

27 Квітня 2023 15:37
30
читать на русском →
церква

Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії облради, повідомляє “Укрінформ“.

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – говориться у рішенні.

Також депутати Житомирської обласної ради скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Квітня 2023 15:10
39

WP: Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік
27 Квітня 2023 16:43
28

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула
27 Квітня 2023 15:37
30

У Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП
27 Квітня 2023 14:33
45

СБУ перекрила 8 каналів втечі ухилянтів
27 Квітня 2023 12:49
48

НАТО поставила Україні майже всі обіцяні бойові машини, заявив генсек
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки