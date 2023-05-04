У Росії заявили про атаку дрона на завод в Ростовській області

Вночі 4 травня на нафтопереробному заводі у Ростовській області РФ стався вибух. У країні-агресорі стверджують, що нібито причиною стала атака “українського безпілотника”.

БПЛА нібито врізався у конструкції міжцехової естакади Новошахтинського заводу нафтопродуктів у районі села Киселівка.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вогонь, який виник у результаті вибуху, був одразу погашений. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства. Він додав, що збитку спорудам завдано незначного.