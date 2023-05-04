Суспільство

У Росії заявили про атаку дрона на завод в Ростовській області

4 Травня 2023 08:00
29
читать на русском →
росія

Вночі 4 травня на нафтопереробному заводі у Ростовській області РФ стався вибух. У країні-агресорі стверджують, що нібито причиною стала атака “українського безпілотника”.

БПЛА нібито врізався у конструкції міжцехової естакади Новошахтинського заводу нафтопродуктів у районі села Киселівка.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вогонь, який виник у результаті вибуху, був одразу погашений. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства. Він додав, що збитку спорудам завдано незначного.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Травня 2023 07:26
104

Росіяни вночі атакували Україну 24 дронами
4 Травня 2023 07:48
45

Удар по кремлю, ймовірно, організувала Росія – ISW
4 Травня 2023 07:37
12

Сили оборони за добу відбили 40 ворожих атак – Генштаб
4 Травня 2023 07:22
55

На Кубані загорівся нафтозавод
3 Травня 2023 21:46
27

ЄС погодив спільну закупівлю боєприпасів для України
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
усі думки