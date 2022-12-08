У Празі відкриється центр довгострокової підтримки біженців з України

У понеділок муніципалітет Праги спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) відкриє центр довгострокової підтримки біженців з України. У центрі уваги будуть біженці, які вже давно перебувають у мегаполісі та стикаються з такими проблемами, як житло, освіта та здоров’я. Як передає Радіо Прага, він розташовуватиметься у тій самій будівлі у Височанах, що й Регіональний центр допомоги Україні (KACPU). Про намір відкрити цей центр керівництво міста заявило ще на початку листопада.

“Ми сконцентруємося на системному вирішенні наслідків кризи, у нас є центр подальшої підтримки, в якому ЮНІСЕФ братиме участь, зокрема, у наданні фінансування”, – повідомив мер Праги Зденек Гржиб. Він раніше заявив, що центр надаватиме необхідні послуги тим, хто знаходиться у Празі деякий час. Він додав, що місто профінансує об’єкт із 333 мільйонів крон, отриманих від ЮНІСЕФ для вирішення кризи з біженцями.