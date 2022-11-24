У Луганській області ґрунтові води отруєні трупами вбитих росіян, – Гайдай

У Луганській області було забруднено воду через тіла російських військових, які ніхто не забирав.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на слова голови Луганської обласної військової адміністрації.

В етері телемарафону Гайдай розповів, що через велику кількість ліквідованих військових росіян, яких довгий час ніхто не вивозив, було отруєно ґрунтові води області. Повідомляється, що багато людей отруїлися.

Тим часом із водою в області ситуація складна. Так, ще на початку повномасштабної війни в Білогорівці знищили інфраструктуру Попаснянського водоканалу – мільйон абонентів залишилися без води.

У Сєвєродонецьку та Рубіжному наявні власні свердловини, тому там є можливість качати воду. А в Лисичанську воду можливо підвозити лише цистернами чи пожежними автомобілями.