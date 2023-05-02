Суспільство

У Дії з’явиться можливість оформити купівлю-продаж авто

2 Травня 2023 12:58
13
читать на русском →
авто, дія

Договори купівлі-продажу автомобіля з вересня можна буде оформити в Дії, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

“Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант – у Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони в них”, – сказав він.

Можливість оформлення договору купівлі-продажу онлайн була передбачена постановою Кабінету міністрів ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Головний сервісний центр МВС повідомляв, що послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія).

Продавець і покупець мають заповнити договір в електронному вигляді, після чого він автоматично потрапить до сервісного центру МВС для проведення перевірок за реєстрами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Травня 2023 13:22
13

F-16 будуть, це питання часу — Кулеба
2 Травня 2023 12:30
12

Переговори щодо зернової угоди заплановані на 3 травня
2 Травня 2023 11:35
60

Силовики просять Раду відкласти розгляд законопроєкту щодо повернення 30 тисяч військовим
2 Травня 2023 11:08
42

Бригади “Гвардії наступу” готуються, ще будуть формуватися нові – Клименко
2 Травня 2023 10:33
26

В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
усі думки