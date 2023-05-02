У Дії з’явиться можливість оформити купівлю-продаж авто

Договори купівлі-продажу автомобіля з вересня можна буде оформити в Дії, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

“Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант – у Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони в них”, – сказав він.

Можливість оформлення договору купівлі-продажу онлайн була передбачена постановою Кабінету міністрів ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Головний сервісний центр МВС повідомляв, що послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія).

Продавець і покупець мають заповнити договір в електронному вигляді, після чого він автоматично потрапить до сервісного центру МВС для проведення перевірок за реєстрами.