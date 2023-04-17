У Бєлгороді сталися пожежі на цивільних об’єктах

У ніч на 17 квітня у російських Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що об’єктом атаки стала одна з підстанцій через що і проблеми з електропостачанням, натомість влада регіону підтвердила “пожежі на цивільних об’єктах”.

“У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об’єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі”, – написав губернатор області В’ячеслав Гладков.

Водночас Гладков не уточнив, що стало причиною загорянь.

Вже о 00:53 Гладков написав, що обидві “пожежі на цивільних об’єктах у Бєлгороді та Бєлгородському районі повністю загасили”.