У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК “Вагнера” з щонайменше 80 одиниць техніки, – Гаюн

Станом на 08:50 у Білорусі по трасі М5 зафіксовано рух вже тринадцятої за рахунком колони приватної військової компанії Вагнера.

Про це інформує моніторингова група Беларускі Гаюн.

“На цю мить трасою М5 від Бобруйска в напрямку Осиповичів рухається 13-та колона найманців ПВК Вагнера, яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки”, – йдеться в заяві.

Повідомляється, що в колоні є бронеавтомобілі “Щука” (“Чекан”), бензовози, ПАЗи, автобуси, тентовані та бортові КамАЗи, фури та урали, пікапи, легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором і буханки.

Деякі бронеавтомобілі рухаються зі зміненою задньою частиною, на який нанесено хрест, як санітарна машина. Також у колоні помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням кольорів та гербом Білорусі.

Транспорт їде з номерами “ЛНР” чи РФ у супроводі поліції.

“На цю мить колона проїжджає Осиповичі й далі, як і всі попередні, піде у напрямку хусткового табору ПВК Вагнера у село Цель”, – додають у повідомленні.