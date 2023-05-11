Суспільство

У Білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють сирени повітряної тривоги

11 Травня 2023 20:12
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білорусь

У прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють системи сповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомляють журналісти білоруського видання Флагшток з посиланням на державні закупівлі Гомельського обласного управління МНС.

За інформацією журналістів, встановлення як мінімум 51 сирени планується у районах, які з початку повномасштабної війни є плацдармом російських військ для нападу на Україну.

Йдеться про Гомельський, Єльський, Брагінський, Лоєвський, Добруський та Наровлянський райони.


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