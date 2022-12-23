Суспільство

США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів. Україна стільки витрачає за два дні, – WP

23 Грудня 2022 21:31
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зброя

Уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Washington Post.

За словами офіційних осіб з питань оборони США, українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

“США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць”, – заявила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Видання зазначає, що США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів.


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