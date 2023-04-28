Суспільство

САУ Caesar від Данії вже заступили на бойове чергування в Україні – Резніков

28 Квітня 2023 14:29
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данія, зброя

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на бойове чергування в Україні заступили данські САУ CAESAR.

“У серпні ми розпочали один проєкт із Королівством Данія про можливість отримати артилерійські системи, яке свого часу для своїх Збройних сил замовило дивізіон французьких модернізованих самохідних артилерійських установок CAESAR. Так ось данські CAESAR уже заїхали в Україну і заступили на бойове чергування”, – сказав міністр на пресконференції в п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що Данія передала українській армії 19 гаубиць – усі самохідні артилерійські установки французького виробництва CAESAR, якими володіла.


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