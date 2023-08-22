Суспільство

Росіяни вперше вивели на бойове чергування новий ракетоносій “Циклон”

22 Серпня 2023 13:37
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чорне море

Зранку, 22 серпня, росіяни вивели в Чорне море новий корабель “Циклон”, який нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу “Еспресо“.

За її словами, загалом росіяни вивели в море одразу три кораблі-носії ракет “Калібр” сумарним залпом до 20 ракет цього типу. Серед них новітній корабель “Циклон”.

Водночас російські окупанти проводили “розвідку боєм” нашої ППО, використовуючи поодинокі ударні безпілотники.

“Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України”, – зазначила речниця.


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