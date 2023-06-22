Росіяни намагаються атакувати на сході, щоб відволікти резерви, – НГУ

Російська армія намагається відновити атаки на східному напрямку, щоб відволікти резерви Сил оборони від наступальних операцій.

Про це заявив на брифінгу заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, повідомляє Military Media Center.

Він розповів, що на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках минулого тижня ворог проводив безуспішні штурмові дії на позиції підрозділів Нацгвардії, активно застосовував реактивну артилерію та авіацію.

На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки продовжували знищувати техніку ворога, польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості противника вести активну оборону.

“На Мелітопольському напрямку підрозділи Національної гвардії спільно з іншими складовими Сил оборони продовжували наступальні дії”, – сказав Уршалович.