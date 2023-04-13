Росія планує серійне виробництво ракет Х-50, щоб активізувати удари по Україні — Генштаб

Росія планує у червні розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, щоб активізувати удари по Україні.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він розповів, що з лютого 2022 року росія витратила щонайменше 50% свого запасу далекобійних зенітних ракет дальнього радіуса дії. За цей час окупанти використали щонайменше 8 тисяч таких ракет, здебільшого — класу «земля — земля».

Громов додав, що на теперішньому рівні виробництва росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі. Це може поставити під загрозу здатність росіян захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході й на кордонах із країнами НАТО.

За даними видання Defence Express, Х-50 — це порівняно новий тип ракет, який станом на 2017 рік ще розробляли. Росіяни заявляли, що така ракета зможе летіти на відстань до 1500 кілометрів.