РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Сьогодні, 25 квітня, військові Російської Федерації вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
Про це повідомляє спікер ОК “Південь” Владислав Назаров.
“В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі”, – повідомив Назаров.
За його даними, наразі у росіян на бойовому чергуванні:
- 2 надводних ракетоносії;
- 2 підводних ракетоносії.
Загальний залп “Калібрів” може сягати 24.
“Рівень ракетної загрози дуже високий”, – наголосив спікер ОК “Південь”.
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