Суспільство

РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі Сьогодні, 25 квітня, військові Російської Федерації вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомляє спікер ОК “Південь” Владислав Назаров. “В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі”, – повідомив Назаров. За його даними, наразі у росіян на бойовому чергуванні: 2 надводних ракетоносії;

2 підводних ракетоносії. Загальний залп “Калібрів” може сягати 24. “Рівень ракетної загрози дуже високий”, – наголосив спікер ОК “Південь”. Поділитися:



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