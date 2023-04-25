Суспільство

РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

25 Квітня 2023 22:00
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війна

Сьогодні, 25 квітня, військові Російської Федерації вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє спікер ОК “Південь” Владислав Назаров.

“В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі”, – повідомив Назаров.

За його даними, наразі у росіян на бойовому чергуванні:

  • 2 надводних ракетоносії;
  • 2 підводних ракетоносії.

Загальний залп “Калібрів” може сягати 24.

“Рівень ракетної загрози дуже високий”, – наголосив спікер ОК “Південь”.


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